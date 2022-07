Atp Los Cabos 2022, Fabio Fognini rinuncia al torneo e dà forfait: obiettivo Montreal (Di domenica 31 luglio 2022) Fabio Fognini ha annunciato il forfait dal tabellone del torneo Atp 250 di Los Cabos, al via nelle prossime ore nella località messicana. Dopo la vittoria nel doppio di Umago insieme a Simone Bolelli, il ligure ha optato per la rinuncia anche e soprattutto per evidenti motivi logistici. Troppo poco tempo a disposizione per affrontare un viaggio intercontinentale, nessun problema fisico quindi a fermare il taggiasco. Fognini tornerà in campo dopo una settimana di riposo nel Masters 1000 di Montreal, dove però l’azzurro dovrà partire dalle qualificazioni per cercare di conquistare un posto nel main draw del torneo canadese. ATP LOS Cabos 2022: IL TABELLONE AGGIORNATO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022)ha annunciato ildal tabellone delAtp 250 di Los, al via nelle prossime ore nella località messicana. Dopo la vittoria nel doppio di Umago insieme a Simone Bolelli, il ligure ha optato per laanche e soprattutto per evidenti motivi logistici. Troppo poco tempo a disposizione per affrontare un viaggio intercontinentale, nessun problema fisico quindi a fermare il taggiasco.tornerà in campo dopo una settimana di riposo nel Masters 1000 di, dove però l’azzurro dovrà partire dalle qualificazioni per cercare di conquistare un posto nel main draw delcanadese. ATP LOS: IL TABELLONE AGGIORNATO SportFace.

