Silvia Provvedi, è arrivata la sentenza del compagno Giorgio De Stefano: ecco quanto dovrà scontare (Di sabato 30 luglio 2022) Riflettori puntati su Silvia Provvedi, la gemella del duo Le Donatella e sul suo compagno Giorgio De Stefano. Il motivo non riguarda questa volta motivi di cronaca rosa, ma piuttosto la fine del processo in cui direttamente coinvolto quest’ultimo. I due hanno avuto una splendida bambina, nata il 18 giugno 2020. Nicole, il nome scelto per la new entry, che Silvia ogni giorno, insieme alla sua gemella Giulia, cresce, condivide e mostra ai loro follower. Per De Stefano però, la situazione si è fatta abbastanza complicata. Giorgio, nel processo denominato “Epicentro”, ha avuto il sostegno dell’Antonio Bucci del foro di Napoli. Ad assisterlo anche il legale Luca Cianferoni del foro di Roma. Per lui erano stati chiesti venti anni di reclusione. Come ha ... Leggi su isaechia (Di sabato 30 luglio 2022) Riflettori puntati su, la gemella del duo Le Donatella e sul suoDe. Il motivo non riguarda questa volta motivi di cronaca rosa, ma piuttosto la fine del processo in cui direttamente coinvolto quest’ultimo. I due hanno avuto una splendida bambina, nata il 18 giugno 2020. Nicole, il nome scelto per la new entry, cheogni giorno, insieme alla sua gemella Giulia, cresce, condivide e mostra ai loro follower. Per Deperò, la situazione si è fatta abbastanza complicata., nel processo denominato “Epicentro”, ha avuto il sostegno dell’Antonio Bucci del foro di Napoli. Ad assisterlo anche il legale Luca Cianferoni del foro di Roma. Per lui erano stati chiesti venti anni di reclusione. Come ha ...

IsaeChia : Silvia Provvedi, è arrivata la sentenza del compagno Giorgio De Stefano: ecco quanto dovrà scontare Non ha tardat… - occhio_notizie : Fidanzato di Silvia Provvedi: condannato a 12 anni di carcere, la reazione #silviaprovvedi #fidanzato #carcere… - infoitcultura : 'Le ho liberate': Silvia Provvedi non nasconde più niente su Instagram - MediasetTgcom24 : La Provvedi in topless: “Le ho liberate e non smettono di ringraziarmi” #donatella #silvia #giuliaprovvedi #giulia -