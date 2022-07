Ranking ATP, cosa può cambiare oggi a Umago per Sinner, Agamenone e Zeppieri: le proiezioni di classifica (Di sabato 30 luglio 2022) Il torneo ATP 250 Umago 2022 di tennis ha visto il passaggio in semifinale di Jannik Sinner, Franco Agamenone e Giulio Zeppieri: sulla terra battuta croata il primo ha finora incamerato 90 punti nel Ranking ATP, mentre i due qualificati ne hanno incamerati 102 a testa (90 nel tabellone principale e 12 per la qualificazione). Jannik Sinner nel Ranking è sempre decimo e si è portato a quota 3235, a -210 dal canadese Felix Auger-Aliassime, attualmente al nono posto con 3445, ma non potrà scavalcare il nordamericano neppure andando in finale oggi (3295) o vincendo il torneo domani (3395). Franco Agamenone e Giulio Zeppieri andranno a ritoccare il best Ranking: Agamennone è stato al massimo al numero 136, ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Il torneo ATP 2502022 di tennis ha visto il passaggio in semifinale di Jannik, Francoe Giulio: sulla terra battuta croata il primo ha finora incamerato 90 punti nelATP, mentre i due qualificati ne hanno incamerati 102 a testa (90 nel tabellone principale e 12 per la qualificazione). Janniknelè sempre decimo e si è portato a quota 3235, a -210 dal canadese Felix Auger-Aliassime, attualmente al nono posto con 3445, ma non potrà scavalcare il nordamericano neppure andando in finale(3295) o vincendo il torneo domani (3395). Francoe Giulioandranno a ritoccare il best: Agamennone è stato al massimo al numero 136, ...

