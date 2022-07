Papa Francesco, la terribile profezia sulle sue dimissioni (Di sabato 30 luglio 2022) Da tempo si vocifera che Papa Francesco possa dimettersi. I problemi di salute mettono a rischio il suo episcopato. Bergoglio, però, non vuole mollare. Il Pontefice ha disdetto pochi appuntamenti da quando il suo ginocchio è malconcio. Nel frattempo, però, spunta una terribile profezia sulle sue dimissioni. In questo articolo vi spieghiamo tutto nei minimi dettagli. (Continua dopo la foto…) Papa Francesco, la notizia sul cancro e le dimissioni: ecco tutta la verità Papa Francesco si dimette? La sua risposta Da tempo preoccupano le condizioni di salute di Papa Francesco. Per qualche giorno il Pontefice è stato costretto alla sedia a rotelle per un problema al ... Leggi su tvzap (Di sabato 30 luglio 2022) Da tempo si vocifera chepossa dimettersi. I problemi di salute mettono a rischio il suo episcopato. Bergoglio, però, non vuole mollare. Il Pontefice ha disdetto pochi appuntamenti da quando il suo ginocchio è malconcio. Nel frattempo, però, spunta unasue. In questo articolo vi spieghiamo tutto nei minimi dettagli. (Continua dopo la foto…), la notizia sul cancro e le: ecco tutta la veritàsi dimette? La sua risposta Da tempo preoccupano le condizioni di salute di. Per qualche giorno il Pontefice è stato costretto alla sedia a rotelle per un problema al ...

antoniospadaro : Questa mattina, come di consueto al termine di ogni Viaggio Apostolico, Papa Francesco si è recato nella Basilica d… - vaticannews_it : ???? Il #Papa incontra il clero, prega alla tomba di San Francesco de Laval. Chiede perdono per le vittime di abusi;… - vaticannews_it : Il #Papa: quello contro gli indigeni è stato un genocidio #PapaInCanada @papal_visit - franco_ss1 : Pope Francesco, capo della #Chiesa elogia #draghi ?? Francesco #Cossiga, capo dello Stato italiano, sapeva chi fosse… - codygirl : RT @Corriere: Papa Francesco: «Dimissioni? La porta è aperta ma non ho ancora bussato. Sarà il Signore a dirlo» -