Incidente Cassia | morto ragazzo di 20 anni | Alessio Massa si schianta con lo scooter contro un' auto

(Di sabato 30 luglio 2022) Gravissimosullaa Roma: uninè finitoun'all'altezza di via Oriolo in direzione della Capitale. Chiamati subito i soccorsi,...

infoitinterno : Incidente Cassia, tra scooter e auto: gravissimo ventenne, trasferito da Villa San Pietro al Gemelli - infoitinterno : Incidente Cassia, tra scooter e auto: gravissimo ventenne, trasferito da Villa San Pietro al Gemelli - infoitinterno : Incidente via Cassia: scontro auto-scooter, un ferito grave - infoitinterno : Incidente su via Cassia, c'è un motociclista a terra - TuttoSuRoma : Incidente sulla Cassia, gravissimo ragazzo di 20 anni alla guida di uno scooter che ha centrato un'auto -

... 25enne travolto e ucciso da un tir: malore per l'autista, mistero a Romasull'A4, auto tampona tir in sosta: morta mamma di 39 anni, salvata la figlia di 8, la dinamica L'......CODE TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO DIREZIONE LATINA SEMPRE PERRIMANENDO SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CINQUE PODERI E POMEZIA SUD DIREZIONE ROMA SULLA STRADA STATALEBIS ...piazza dei Giuochi Delfici e via Cassia Vecchia Incidente su via Cassia, c’è un motociclista a terra: strada chiusa e bus deviati Strada chiusa e bus deviati su via Cassia dove oggi pomeriggio c’è ...Chiamati subito i soccorsi, un'ambulanza è giunta sul posto: poi l'arrivo degli agenti di Roma Capitale. Fortissimo l'impatto tra lo scooter e l'automobile che ha richiamato l'attenzione dei residenti ...