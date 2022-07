Cn Posillipo Pallanuoto | confermati i mister Koinis e Truppa

(Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIoannis, allenatore delle giovanili, recente vincitore con U12 e U14 deldell’Haba Waba a Lignano Sabbiadoro, Davide, che nell’ultima stagione ha condotto al terzo posto nella finale Nazionale la formazione Under 16 didel Circolo, e Sandro Fusco, da cinque stagioni preparatore atletico della prima squadra e delle formazioni giovanili, hanno sottoscritto, con il neo presidente Aldo Campagnola, un contratto che li legherà al Circolo Nauticoanche per la prossima stagione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

