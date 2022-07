Calciomercato Napoli: Szoboszlai possibile erede di Zielinski (Di sabato 30 luglio 2022) . L’ungherese del Lipsia è un vecchio pallino Secondo Il Mattino il Napoli avrebbe individuato l’erede di Zielinski in caso di cessione del polacco al West Ham. I campani sarebbero pronti ad accettare una proposta da 35 milioni. Con questo tesoretto Giuntoli potrebbe bussare alla porta del Lipsia per chiedere Dominik Szoboszlai, ungherese valutato 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) . L’ungherese del Lipsia è un vecchio pallino Secondo Il Mattino ilavrebbe individuato l’diin caso di cessione del polacco al West Ham. I campani sarebbero pronti ad accettare una proposta da 35 milioni. Con questo tesoretto Giuntoli potrebbe bussare alla porta del Lipsia per chiedere Dominik Szoboszlai, ungherese valutato 30 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

