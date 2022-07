Austria sotto choc: una dottoressa si suicida dopo le minacce di morte dei No-vax (Di sabato 30 luglio 2022) L’Austria è sotto choc dopo aver appreso, ieri 29 luglio, del suicidio di Lisa Maria Kellermayr, una dottoressa che nei mesi scorsi aveva ricevuto ripetute minacce di morte da attivisti No vax e dai sostenitori di teorie complottiste sul Coronavirus. «Mettiamo fine a questa intimidazione e politica del terrore. Nella nostra Austria non c’è posto per l’odio e l’intolleranza», ha detto il presidente Alexander Van der Bellen, ricordando Kellermayr come un medico con un approccio attento alla pandemia, sempre in prima linea nel curare le persone e proteggerle dalle malattie. «Ma alcune persone non potevano sopportare questa cosa. E queste persone l’hanno spaventata, minacciata, prima su internet e poi anche di persona, direttamente nel suo studio», ha ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) L’aver appreso, ieri 29 luglio, del suicidio di Lisa Maria Kellermayr, unache nei mesi scorsi aveva ricevuto ripetutedida attivisti No vax e dai sostenitori di teorie complottiste sul Coronavirus. «Mettiamo fine a questa intimidazione e politica del terrore. Nella nostranon c’è posto per l’odio e l’intolleranza», ha detto il presidente Alexander Van der Bellen, ricordando Kellermayr come un medico con un approccio attento alla pandemia, sempre in prima linea nel curare le persone e proteggerle dalle malattie. «Ma alcune persone non potevano sopportare questa cosa. E queste persone l’hanno spaventata, minacciata, prima su internet e poi anche di persona, direttamente nel suo studio», ha ...

