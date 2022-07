Anna Pettinelli vuota il sacco su Rudy Zerbi | sono amici?

(Di sabato 30 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.prossima all’addio ad? L’insegnante nel frattempo ha deciso di svelare qualche dettaglio sulla sua esperienza nel talent show: ecco che cosa ha confessato sul programma. La speaker radiofonica è stata professoressa di canto della scuola di Cinecittà nelle ultime stagione, mettendosi in luce per la sua personalità ed il suo temperamento. Ma

trash_italiano : Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimond… - trash_italiano : ?? Anna Pettinelli lascia Amici di Maria De Filippi: al suo posto Arisa. [TvBlog] - Profilo3Marco : RT @trash_italiano: ?? Anna Pettinelli lascia Amici di Maria De Filippi: al suo posto Arisa. [TvBlog] - Profilo3Marco : RT @trash_italiano: Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimondo To… - nonlosaai : ANNA PETTINELLI #Techetechete -

Intervistata da Lorella Cuccarini, la speaker radiofonica spara a zero sul prof di 'Amici'vuota il sacco. E sul 'collega' Rudy Zerb i parla a ruota libera intervistata da Lorella Cuccarini per il suo format 'Un caffè con...'. Da giorni si rincorrono voci di un possibile ...La Top 3 dei best post è tutta di RDS , con tre clip die Sergio Friscia: il dialogo tra Mahmood, Blanco ein riferimento a un video virale del periodo sanremese, Blanco ...Anna Pettinelli prossima all'addio ad Amici L'insegnante nel frattempo ha deciso di svelare qualche dettaglio sulla sua esperienza.Questa bella ragazza nella foto qui sotto è la figlia di uno dei volti della tv e ha deciso di seguire le orme della mamma.