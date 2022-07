LaStampa : Salvini, bufera russa - zazoomblog : Russia-Salvini è bufera. Salvini nega ingerenze di Putin: «Fesserie». Letta e Di Maio: «Chiarisca». Gabrielli prend… - GabryBab10 : Pressioni russe sulla #Lega per sfiduciare #Draghi, bufera su #Salvini Eh, già. SPIAZ. - GabryBab10 : @matteosalvinimi ?????? Ma smettila ?? Pressioni russe sulla #Lega per sfiduciare #Draghi, bufera su #Salvini Eh, già… - giacDomenico : Russia-Salvini, è bufera. Salvini nega ingerenze di Putin: «Fesserie». Letta e Di Maio: «Chiarisca». Gabrielli pren… -

... poi cancellata, dia Mosca. In base all'articolo, i colloqui fra i due sarebbero avvenuti ... Non appena infuria lapolitica, è il sottosegretario Gabrielli a definire "prive di ......destra ha trovato l'accordo Sul candidato premier mano nuovatravolto oggi La lega si parla infatti di probabili intromissioni russe sulla crisi di governo con dichiarazioni di Matteo...Il futuro del presidente della Camera Roberto Fico resta in bilico tra Conte e Grillo. Il primo vorrebbe aprire alla possibilità di superare lo scoglio del doppio mandato, «anche ...La politica lo ha baciato presto, come le tappe e gli incroci della sua attività professionale che racconta e evidenzia soddisfatto nel suo sito Internet. Antonio Capuano da Frattaminore, ...