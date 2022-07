Psg, i convocati per la Supercoppa di Francia: non c’è Wijnaldum (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Paris Saint-Germain si appresta a fare il suo esordio ufficiale in stagione, domenica a Tel Aviv, in occasione della Supercoppa di Francia contro il Nantes. Lunga la lista degli assenti, tra i quali figurano anche molti possibili esuberi di questa sessione di calciomercato. Un nome fra tutti, quello di Georginio Wijnaldum, ormai da settimane in orbita Roma. Questi la lista dei convocati diramata da Christophe Galtier: Navas, Donnarumma, Rico, Hakimi, Bernat, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Mukiele, Diallo, Nuno Mendes, Verratti, Paredes, Danilo, Zaïre-Emery, Vitinha, Sarabia, Gueye, Kalimuendo, Icardi, Neymar, Messi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Paris Saint-Germain si appresta a fare il suo esordio ufficiale in stagione, domenica a Tel Aviv, in occasione delladicontro il Nantes. Lunga la lista degli assenti, tra i quali figurano anche molti possibili esuberi di questa sessione di calciomercato. Un nome fra tutti, quello di Georginio, ormai da settimane in orbita Roma. Questi la lista deidiramata da Christophe Galtier: Navas, Donnarumma, Rico, Hakimi, Bernat, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Mukiele, Diallo, Nuno Mendes, Verratti, Paredes, Danilo, Zaïre-Emery, Vitinha, Sarabia, Gueye, Kalimuendo, Icardi, Neymar, Messi. SportFace.

sportface2016 : #PSG, i convocati per la Supercoppa di Francia: non c’è #Wijnaldum - berthayoko : Bremer ancora fuori dai convocati per potersi ambientare e Skriniar subito con la fascia per mandare un messaggio a… - Adolphlinterist : @bedconejo Ma appunto se fosse il PSG la causa non sarebbe convocati col Lione shshshsh -