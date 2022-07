Multe ai negozi con aria condizionata e porte aperte, la Francia fa sensibilizzazione. E l’Italia? (Di venerdì 29 luglio 2022) Qualche settimana fa passavo per le vie dello shopping di Roma e sono entrata in qualche negozio spesso attraverso porte spalancate; dopo essere stata investita da un getto di aria gelida ho chiesto a una delle commesse (che indossava una leggera felpa nonostante il solleone fuori) come mai tenessero la porta aperta. Lei mi ha semplicemente detto che il proprietario aveva dato quelle disposizioni e mi è sembrata molto sorpresa della domanda. Proprio questo è il punto. Possibile che in piena canicola, con tutti i giornali pieni del dramma ucraino e le conseguenze sulle bollette e disponibilità di energia, non venga considerata una cosa almeno inopportuna tenere le porte spalancate e l’aria condizionata a palla? Peraltro succede la stessa cosa in pieno inverno; anche se non ci fosse la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Qualche settimana fa passavo per le vie dello shopping di Roma e sono entrata in qualcheo spesso attraversospalancate; dopo essere stata investita da un getto digelida ho chiesto a una delle commesse (che indossava una leggera felpa nonostante il solleone fuori) come mai tenessero la porta aperta. Lei mi ha semplicemente detto che il proprietario aveva dato quelle disposizioni e mi è sembrata molto sorpresa della domanda. Proprio questo è il punto. Possibile che in piena canicola, con tutti i giornali pieni del dramma ucraino e le conseguenze sulle bollette e disponibilità di energia, non venga considerata una cosa almeno inopportuna tenere lespalancate e l’a palla? Peraltro succede la stessa cosa in pieno inverno; anche se non ci fosse la ...

