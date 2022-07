Mara Carfagna si candida con Calenda: «Azione è il solo partito che vuole Draghi premier» (Di venerdì 29 luglio 2022) Mara Carfagna si candiderà alle prossime elezioni con Azione. Perché a suo giudizio «è l’unica proposta politica capace di salvare il paese da una nuova stagione di estremismi». In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la ministra del Sud del governo Draghi spiega che il partito di Carlo Calenda «ha una proposta europeista, liberale, garantista, fedele al patto europeo e occidentale, capace di dire la verità agli elettori, di prendere impegni seri e poi di rispettarli fino in fondo, e quindi in sintonia con ciò in cui credo da sempre». Carfagna spiega nel colloquio con Paola Di Caro che da cittadina vorrebbe «Mario Draghi premier anche nella prossima legislatura. E i sondaggi ci dicono che oltre metà degli italiani, compresi ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022)si candiderà alle prossime elezioni con. Perché a suo giudizio «è l’unica proposta politica capace di salvare il paese da una nuova stagione di estremismi». In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera la ministra del Sud del governospiega che ildi Carlo«ha una proposta europeista, liberale, garantista, fedele al patto europeo e occidentale, capace di dire la verità agli elettori, di prendere impegni seri e poi di rispettarli fino in fondo, e quindi in sintonia con ciò in cui credo da sempre».spiega nel colloquio con Paola Di Caro che da cittadina vorrebbe «Marioanche nella prossima legislatura. E i sondaggi ci dicono che oltre metà degli italiani, compresi ...

