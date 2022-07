Laporta insiste | «Vogliamo che Messi chiuda la carriera al Barcellona»

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il presidente delha parlato nuovamente del possibile ritorno in blaugrana diJoan, presidente del, nel corso di un evento con l’ONU ha parlato nuovamente del possibile ritorno di Lionelin blaugrana. RITORNO– «La storia di Leo non è finita come tutti volevamo. È stata molto condizionata dai problemi economici. Abbiamo un debito morale nei suoi confronti e vorremmo che finisca lanele che sia applaudito in tutti gli stadi. Questa è la nostra aspirazione. Non c’è niente da dire: mi sento corresponsabile di com’è finita ma penso che sia un finale provvisorio. Penso che renderemo realtà questa aspirazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

