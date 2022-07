Inter, il main sponsor Digitalbits non paga la prima rata della stagione e viene oscurato (Di venerdì 29 luglio 2022) Il main sponsor Digitalbits non ha pagato la prima tranche per questa stagione e l’Inter lo oscura. La società nerazzurra solo poche settimane fa aveva smentito la notizia ribandendo l’intenzione a collaborare per i risolvere i problemi tra le parti. L’azienda – che ha lanciato la criptovaluta XDB – non ha onorato quando stabilito da contratto, secondo il quale per quattro anni dovrebbe versare 85 milioni di euro, non pagando la prima rata per il 2022/2023. L’impresa da quest’anno è diventata il principale sponsor sulla maglia nerazzurra, mentre in precedenza compariva solo sulla manica. La situazione è ancora da chiarire. Due cose però sono certe. L’Inter ha chiuso il bilancio del 30 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilnon hato latranche per questae l’lo oscura. La società nerazzurra solo poche settimane fa aveva smentito la notizia ribandendo l’intenzione a collaborare per i risolvere i problemi tra le parti. L’azienda – che ha lanciato la criptovaluta XDB – non ha onorato quando stabilito da contratto, secondo il quale per quattro anni dovrebbe versare 85 milioni di euro, nonndo laper il 2022/2023. L’impresa da quest’anno è diventata il principalesulla maglia nerazzurra, mentre in precedenza compariva solo sulla manica. La situazione è ancora da chiarire. Due cose però sono certe. L’ha chiuso il bilancio del 30 ...

sportmediaset : Inter, problemi col main sponsor DigitalBits: pagamenti in ritardo #inter #digitalbits #pagamenti #sponsor - ciolonap : RT @fattoquotidiano: Inter, il main sponsor Digitalbits non paga la prima rata della stagione e viene oscurato - bino1762 : RT @fattoquotidiano: Inter, il main sponsor Digitalbits non paga la prima rata della stagione e viene oscurato - fattoquotidiano : Inter, il main sponsor Digitalbits non paga la prima rata della stagione e viene oscurato - poicipensa44 : RT @BisInterista: Inter senza main sponsor. Il terzo club italiano per importanza senza main sponsor. Mi viene da vomitare. -