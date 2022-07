F1 GP Ungheria, Hamilton: “Week end duro ma daremo tutto” (Di venerdì 29 luglio 2022) “Non abbiamo cambiato nulla rispetto alla scorsa settimana. Per qualche motivo su questa pista la macchina non funziona altrettanto bene, ma sono sicuro che una volta azzeccato l’assetto il gap sarà lo stesso a quello dell’ultima settimana”. Lo ha detto Lewis Hamilton a margine delle prove libere del venerdì del GP d’Ungheria di Formula, chiuse all’undicesimo posto. “Ho avuto un danno sul fondo all’inizio ed è stato complicato nella simulazione di gara – rivela il pilota della Mercedes – Sarà un Weekend duro ma daremo tutto, abbiamo ancora tanto da fare”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) “Non abbiamo cambiato nulla rispetto alla scorsa settimana. Per qualche motivo su questa pista la macchina non funziona altrettanto bene, ma sono sicuro che una volta azzeccato l’assetto il gap sarà lo stesso a quello dell’ultima settimana”. Lo ha detto Lewisa margine delle prove libere del venerdì del GP d’di Formula, chiuse all’undicesimo posto. “Ho avuto un danno sul fondo all’inizio ed è stato complicato nella simulazione di gara – rivela il pilota della Mercedes – Sarà unendma, abbiamo ancora tanto da fare”. SportFace.

sportface2016 : #F1 #HungarianGP, #Hamilton: 'Week end duro, ma daremo tutto' - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, GP Ungheria 2022. Charles #Leclerc 1° in FP2 davanti al sorprendente Lando #Norris! 4° Max #Verstappen #HungarianGP #Sai… - OA_Sport : #F1, GP Ungheria 2022. Charles #Leclerc 1° in FP2 davanti al sorprendente Lando #Norris! 4° Max #Verstappen… - sportli26181512 : F1, il look di Hamilton nel GP d'Ungheria. FOTO: Nuovo e imperdibile appuntamento con 'LewiStyle', alla scoperta de… - automotorinews : ??? #F1, prima sessione di prove libere in Ungheria: #Sainz precede #Verstappen, poi #Leclerc ed un sorprendente Lan… -