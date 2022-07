Donnarumma spiazzato | l’annuncio in diretta avviene davanti ai suoi occhi

Leggi su serieanews

(Di venerdì 29 luglio 2022) Insolito siparietto cheaglidi. La dichiarazione è di quelle che lasciano senza parole. La stagione che sta per iniziare si appresta ad essere, per Gianluigi, quella della definitiva consacrazione al PSG. Dopo un anno vissuto in alternanza con Keylor Navas, il nuovo tecnico dei parigini ha deciso di puntare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.