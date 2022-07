Covid | 54 088 contagiati e 244 morti Ancora in calo i rocoveri

MediasetTgcom24 : Covid, 54.088 nuovi casi su 281.658 tamponi e altri 244 morti #Covid - tiptoptap25 : RT @Corriere: Covid in Italia: 54.088 nuovi casi e 244 morti Il bollettino - joan_bordas : RT @Corriere: Covid in Italia: 54.088 nuovi casi e 244 morti Il bollettino - telodogratis : In Italia 54.088 casi Covid e 244 morti. Tasso di positività al 19,2% - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 54.088 contagiati e 244 morti, tasso al 19,2%. Il monitoraggio dell'Iss: scende l'… -

Sono 54.i nuovi contagi daregistrati in Italia nelle ultime 24 ore: ieri erano stati 60.381. Sempre molto alto,invece il numero delle vittime: 244, in aumento rispetto alle 199 di ieri ma con una ..., il bollettino di oggi venerdì 29 luglio 2022 in Italia. Sono 54.i nuovi casi di- 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 60.381 di ieri, per un totale di 20.952.476 dall'inizio dell'epidemia . I decessi sono 244, contro i 199 di ...Nel Lazio si registrano 3.958 nuovi casi positivi (-651) su un totale di 25.081 tamponi (4.259 molecolari e 20.822 antigenici ) Roma, 29 luglio 2022 - Sono 54.088 i nuovi casi di…) Leggi ...Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente. I commenti di questo blog non sono moderati nella fase di inserimento, ma Salernonotizie si riserva la facoltà di cancella ...