Alleanza Pd-M5S, Conte ribadisce il No: “È un’ammucchiata” (Di venerdì 29 luglio 2022) “Io non sono solito aprire e chiudere spiragli e fessure. In un’intervista ho risposto che per il futuro non escludo un dialogo e non una Alleanza, ma in termini generici”. Un’Alleanza con il Pd “assolutamente no, le posizioni sono chiare”. È quanto ha detto a Non Stop news su Rtl 102.5 (qui il video) il presidente del M5S, Giuseppe Conte. M5S, Conte: “Un’Alleanza con il Pd assolutamente no, le posizioni sono chiare” “Che rapporto può avere il M5S con una forza politica che sta chiudendo accordi da Calenda a Renzi, da Brunetta a Carfagna – ha aggiunto Conte – è una ammucchiata dove noi non ci possiamo mai ritrovate, ci sono personalità divisive e litigiose”. “La politica fatta così è tutto il contrario di tutto, significa chiedere voti ai cittadini e poi non sapere qual è il programma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 luglio 2022) “Io non sono solito aprire e chiudere spiragli e fessure. In un’intervista ho risposto che per il futuro non escludo un dialogo e non una, ma in termini generici”. Un’con il Pd “assolutamente no, le posizioni sono chiare”. È quanto ha detto a Non Stop news su Rtl 102.5 (qui il video) il presidente del M5S, Giuseppe. M5S,: “Un’con il Pd assolutamente no, le posizioni sono chiare” “Che rapporto può avere il M5S con una forza politica che sta chiudendo accordi da Calenda a Renzi, da Brunetta a Carfagna – ha aggiunto– è una ammucchiata dove noi non ci possiamo mai ritrovate, ci sono personalità divisive e litigiose”. “La politica fatta così è tutto il contrario di tutto, significa chiedere voti ai cittadini e poi non sapere qual è il programma ...

petergomezblog : Bersani a La7: “Alleanza con M5s? Elettori potrebbero rimproverarci di non aver fatto un ultimo tentativo. Cerchiam… - lorepregliasco : La desistenza con il Rosatellum è sostanzialmente impossibile. Ciò che sarebbe possibile, invece, è una alleanza 't… - LuigiGallo15 : Il PD con Draghi e Calenda ha scelto l'agenda liberale. Il M5S sceglie di dare voce a chi è debole, a chi si sta im… - nicola_humar : Importante il tentativo dell’Alleanza RossoVerde di mediare tra PD e M5S. Ricordiamo che distruggere l’alleanza pro… - ZenatiDavide : Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma n… -