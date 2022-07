Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2022 ore 16:30 (Di giovedì 28 luglio 2022) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA Viabilità DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E VIA CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA Viabilità, RICORDIAMO CHE SONO PARTITI I CANTIERI SULLA VIA PONTINA, SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA, PER LA MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. TUTTO QUESTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL DI DECIMA E BORGO PIAVE. I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 12 AGOSTO. SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA NOTIZIA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SABATO 30 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022)DEL 28 LUGLIOORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LADEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E VIA CASTAGNETTA IN DIREZIONE LATINA. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE SONO PARTITI I CANTIERI SULLA VIA PONTINA, SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA, PER LA MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. TUTTO QUESTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL DI DECIMA E BORGO PIAVE. I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO AL 12 AGOSTO. SUL SITO TUTTE LE INFORMAZIONI DELLA NOTIZIA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SABATO 30 ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Trionfale, le linee 546-907 -998 registrano forti rallentamenti - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato sulla Pontina, tra Colombo e il Grande Raccordo Anulare - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Terminati i lavori in via Salemi, la linea bus 057 riprende il normale percorso di linea. - campidoglioPD : Presto per le cittadine e i cittadini romani ci saranno strade migliori e una viabilità più sicura. Grazie alla col… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale Guglielmo Marconi, tra piazza Enrico Fermi e piazza della Radio -