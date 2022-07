Trasformiamo la politica da “Isola dei famosi” in programmi veri per i cittadini, dice il leghista Fedriga (Di giovedì 28 luglio 2022) Il leghista Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e anche il presidente della Conferenza delle Regioni, ammette di essere dispiaciuto per la caduta del governo Draghi. «Dopo l’operazione dei Cinque Stelle, però, era diventata inevitabile», spiega al Corriere lui che con il governo ha collaborato per includere la voce dei territori nelle decisioni. «Non c’è dubbio che la caduta del governo crei instabilità nel sistema», dice. «Ma le dico anche che, rispetto a una mia previsione iniziale che era molto buia, credo che Draghi e il presidente Sergio Mattarella siano riusciti a dare continuità ai lavori, una continuità che non è soltanto di ordinaria amministrazione. Penso che il lavoro dei due presidenti ci abbia messo al riparo dai pericoli». Ora, per il Pnrr, «si tratta di saper mettere le reti di protezione». E in ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 28 luglio 2022) IlMassimiliano, presidente del Friuli-Venezia Giulia e anche il presidente della Conferenza delle Regioni, ammette di essere dispiaciuto per la caduta del governo Draghi. «Dopo l’operazione dei Cinque Stelle, però, era diventata inevitabile», spiega al Corriere lui che con il governo ha collaborato per includere la voce dei territori nelle decisioni. «Non c’è dubbio che la caduta del governo crei instabilità nel sistema»,. «Ma le dico anche che, rispetto a una mia previsione iniziale che era molto buia, credo che Draghi e il presidente Sergio Mattarella siano riusciti a dare continuità ai lavori, una continuità che non è soltanto di ordinaria amministrazione. Penso che il lavoro dei due presidenti ci abbia messo al riparo dai pericoli». Ora, per il Pnrr, «si tratta di saper mettere le reti di protezione». E in ...

