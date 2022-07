Tour de France femminile 2022, Silvia Persico: “Sto bene dopo la caduta. Domani voglio provarci per la Maglia Gialla” (Di giovedì 28 luglio 2022) Un inizio di Tour de France femminile 2022 da sogno per Silvia Persico, già protagonista all’ultimo Giro Donne. La bergamasca infatti si trova clamorosamente in seconda posizione in classifica generale ormai dalla seconda tappa e nutre sogni di Maglia Gialla. Oggi purtroppo però la 25enne della Valcar – Travel & Service è stata fermata dalla caduta generale che ha coinvolto diverse atlete in gruppo a circa 50 chilometri dall’arrivo della quinta frazione. Le sue parole al traguardo: “Non so cosa sia successo. Ero in mezzo al gruppo e alcune cicliste davanti a me sono cadute e sonno finita a terra anche io. Sono ripartita. Mi fa un po’ male il braccio, ma penso non sia niente di grave. Alla fine sono riuscita a chiudere in settima ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Un inizio dideda sogno per, già protagonista all’ultimo Giro Donne. La bergamasca infatti si trova clamorosamente in seconda posizione in classifica generale ormai dalla seconda tappa e nutre sogni di. Oggi purtroppo però la 25enne della Valcar – Travel & Service è stata fermata dallagenerale che ha coinvolto diverse atlete in gruppo a circa 50 chilometri dall’arrivo della quinta frazione. Le sue parole al traguardo: “Non so cosa sia successo. Ero in mezzo al gruppo e alcune cicliste davanti a me sono cadute e sonno finita a terra anche io. Sono ripartita. Mi fa un po’ male il braccio, ma penso non sia niente di grave. Alla fine sono riuscita a chiudere in settima ...

