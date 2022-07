Terremoto Cile, violenta scossa di magnitudo 6.2 (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha tremato la costa settentrionale del Cile, la scossa di Terremoto è stata di magnitudo 6.2. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro a 30 km dalla città di Tocopilla. Il sisma è stato registrato all’1:14 ora locale quando in Italia erano le 6:14 L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha tremato la costa settentrionale del, ladiè stata di6.2. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro a 30 km dalla città di Tocopilla. Il sisma è stato registrato all’1:14 ora locale quando in Italia erano le 6:14 L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

InMeteo : Violenta scossa di terremoto in Cile: epicentro sulla costa di Antofagasta, il VIDEO - repubblica : Terremoto, scossa di 6.2 in Cile - NormanUncle : RT @daneelr_olivaw: Doppio terremoto in Cile. - Stupormundi66 : RT @daneelr_olivaw: Doppio terremoto in Cile. - daneelr_olivaw : Doppio terremoto in Cile. -