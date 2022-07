Roma, muore investita a Termini dal treno: la vittima aveva 21 anni, ipotesi suicidio (Di giovedì 28 luglio 2022) aveva appena 21 anni la donna deceduta questo pomeriggio alla Stazione Roma Termini. Un impatto fatale con il treno in transito allo scalo ferroviario che non le ha lasciato scampo. Il tutto si si è verificato intorno alle 17.30 di oggi, giovedì 28 luglio 2022. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polfer. ipotesi suicidio a Roma Termini Al momento una delle piste più accreditate resta quella del gesto volontario. Stando a quanto ricostruito infatti sembrerebbe che la ragazza, di cui le generalità non sono note, abbia aspettato il passaggio del convoglio per lanciarsi sui binari. Ma oltre a quest’ipotesi non se ne escludono anche altre, come quella dell’incidente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022)appena 21la donna deceduta questo pomeriggio alla Stazione. Un impatto fatale con ilin transito allo scalo ferroviario che non le ha lasciato scampo. Il tutto si si è verificato intorno alle 17.30 di oggi, giovedì 28 luglio 2022. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polfer.Al momento una delle piste più accreditate resta quella del gesto volontario. Stando a quanto ricostruito infatti sembrerebbe che la ragazza, di cui le generalità non sono note, abbia aspettato il passaggio del convoglio per lanciarsi sui binari. Ma oltre a quest’non se ne escludono anche altre, come quella dell’incidente ...

enpaonlus : Turisti abbandonano i cani nel garage comunale di Piazzale Roma: uno muore per il caldo - TG Plus NEWS Venezia - TG… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #20luglio 1937; muore a Roma il celebre Fratello #GuglielmoMarconi, grande fisico e inventore, insigni… - CorriereCitta : Roma, muore investita a Termini dal treno: la vittima aveva 21 anni, ipotesi suicidio - infoitinterno : Roma, tragedia alla stazione Termini: una ragazza muore sotto un treno in transito - Adnkronos : Da una prima ipotesi si tratterebbe di un suicidio. #ultimora -