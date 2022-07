Razzo cinese in caduta libera sulla Terra: "Anche l'Italia rischia" (Di giovedì 28 luglio 2022) Il pezzo centrale del Razzo Long March 5B dovrebbe ricadere sulla Terra il 31 luglio, ma il punto di impatto sarà incerto fino all'ultimo. La Nasa attacca: "Cina non rispetta standard di responsabilità" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) Il pezzo centrale delLong March 5B dovrebbe ricadereil 31 luglio, ma il punto di impatto sarà incerto fino all'ultimo. La Nasa attacca: "Cina non rispetta standard di responsabilità"

fattoquotidiano : Il razzo cinese potrebbe cadere nell’Oceano Pacifico settentrionale. È l’oggetto più massiccio che rientra senza co… - gigibeltrame : Gli ultimi aggiornamenti sul razzo spaziale cinese in caduta verso la superficie terrestre #digilosofia… - CorriereCitta : Razzo Cinese in caduta sull’Italia: schianto previsto su Latina e provincia - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il razzo cinese potrebbe cadere nell’Oceano Pacifico settentrionale. È l’oggetto più massiccio che rientra senza contr… - riccardaricco : Se il razzo cinese non sa dove schiantarsi, avrei un paio di idee da suggerirgli #razzocinese -