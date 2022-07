Omicidio Vassallo, svolta nelle indagini: 9 ordini di perquisizione. Ex-carabiniere tra i destinatari (Di giovedì 28 luglio 2022) svolta nelle indagini sull’Omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco “pescatore” di Pollica, in provincia di Salerno, ucciso il 5 settembre 2010. Sono nove gli indagati dalla Dda nei confronti dei quali militari del Ros di Roma e della sezione anticrimine di Salerno hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro. I destinatari del provvedimento risultano indagati a vario titolo per i reati di Omicidio e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Tra le ipotesi più accreditate dagli inquirenti, quella in base alla quale Vassallo sarebbe morto per impedirgli di denunciare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel porto di Acciaroli, frazione del comune di Pollica e rinomata località turistica del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 luglio 2022)sull’di Angelo, il sindaco “pescatore” di Pollica, in provincia di Salerno, ucciso il 5 settembre 2010. Sono nove gli indagati dalla Dda nei confronti dei quali militari del Ros di Roma e della sezione anticrimine di Salerno hanno eseguito un decreto die sequestro. Idel provvedimento risultano indagati a vario titolo per i reati die di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Tra le ipotesi più accreditate dagli inquirenti, quella in base alla qualesarebbe morto per impedirgli di denunciare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel porto di Acciaroli, frazione del comune di Pollica e rinomata località turistica del ...

