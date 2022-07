Napoli-Adana Demirspor, che flop: in quanti hanno acquistato la partita (Di giovedì 28 luglio 2022) Ieri sera, allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, è andata in scena la prima amichevole del Napoli delle quattro in programma del secondo ritiro estivo: contro i turchi dell’Adana Demirspor è finita 2-2. Tutte le reti sono state segnate nel secondo tempo: Napoli passato in vantaggio con la rete di Lozano; i turchi ribaltano il risultato con due rigori, segnati da Balotelli e Yusuf Sari; nei minuti di recupero, gli azzurri agguantano il pareggio con un’autorete rocambolesca di Cokcalis. Napoli Adana La partita degli azzurri era possibile seguirla allo stadio, ma i prezzi dei biglietti sono stati ritenuti troppo alti: 30€ curve e distinti e 40€ la tribuna. Costi esorbitanti per un’amichevole di fine luglio. Anche per vederla in tv e streaming, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 28 luglio 2022) Ieri sera, allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, è andata in scena la prima amichevole deldelle quattro in programma del secondo ritiro estivo: contro i turchi dell’è finita 2-2. Tutte le reti sono state segnate nel secondo tempo:passato in vantaggio con la rete di Lozano; i turchi ribaltano il risultato con due rigori, segnati da Balotelli e Yusuf Sari; nei minuti di recupero, gli azzurri agguantano il pareggio con un’autorete rocambolesca di Cokcalis.Ladegli azzurri era possibile seguirla allo stadio, ma i prezzi dei biglietti sono stati ritenuti troppo alti: 30€ curve e distinti e 40€ la tribuna. Costi esorbitanti per un’amichevole di fine luglio. Anche per vederla in tv e streaming, ...

