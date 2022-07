Marco Masini, le date del tour T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme (Di giovedì 28 luglio 2022) Partirà a settembre T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme, il nuovo tour di Marco Masini, che vedrà impegnato l’artista fino al 2023 Partirà a settembre T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme, il nuovo tour di Marco Masini, che vedrà impegnato l’artista fino al 2023: degli show nati dall’esigenza di Marco di ringraziare il proprio pubblico per questi Oltre 30 anni trascorsi insieme, innamorati gli uni degli altri. «Sono stati due anni di silenzio, separazione e lontananza, ma adesso siamo tornati a innamorarci – commenta Marco ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) Partirà a settembredi noi –30, il nuovodi, che vedrà impegnato l’artista fino al 2023 Partirà a settembredi noi –30, il nuovodi, che vedrà impegnato l’artista fino al 2023: degli show nati dall’esigenza didi ringraziare il proprio pubblico per questi30trascorsi, innamorati gli uni degli altri. «Sono stati duedi silenzio, separazione e lontananza, ma adesso siamo tornati a innamorarci – commenta...

Marcodhl1 : @FabriziaSolazzo @imalexwyse ...un marco Masini dei giorni nostri insomma... - FrequenzaIT : Partirà a settembre “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, il nuovo tour di MARCO MASINI #marcomasini… - SDino59 : @LiciaRonzulli Come diceva Marco Masini VAFFANCULO!!! - DietrolaNotizia : Marco Masini: da settembre in concerto in tutta Italia con 'T’innamorerai di noi – oltre 30 anni insieme'… - RadioClodia : Marco Masini: Da settembre in concerto in tutta Italia -