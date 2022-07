Kean al Real Madrid, così la Juventus accontenta Allegri (Di giovedì 28 luglio 2022) Nonostante la doppietta contro il Barcellona, Moise Kean potrebbe finire in un clamoroso scambio di mercato col Real Madrid Nelle ultime settimane di mercato, i possibili affari tra Juventus e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 28 luglio 2022) Nonostante la doppietta contro il Barcellona, Moisepotrebbe finire in un clamoroso scambio di mercato colNelle ultime settimane di mercato, i possibili affari trae… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

GVibeson : @PAPLURA Evidentemente Allegri voleva risposte da Kean e far giocare qualche giovane che non rimarrà in prima squad… - Realemmystar12 : Real Madrid ?? club America Benzema score Martin score Hazard score(pen) Fidalgo score… - mondosp0rt : ??? Barcellona - Juventus ??? ? Dembelé (B) 34', 40' ? Kean (J) 39', 51' La Juventus soffre in difesa ma riesce a t… - virtuos1968 : @EdoardoMecca1 Io scendo dal carro Kean ora. Lo dico. Per me il ragazzo va venduto immediatamente. Spero in una tri… - Ansa_Piemonte : Calcio: doppio Kean, la Juve fa 2-2 con il Barcellona. Senza infortunato Pogba e Vlahovic ci sarà sabato contro il… -