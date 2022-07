«Il grande fiume non esiste più»: l’allarme dell’Anbi sulla portata del Po al di sotto dei 100 metri cubi al secondo (Di giovedì 28 luglio 2022) Il grande fiume non esiste più. L’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche fa sapere che la portata del Po «è vicina alla drammatica soglia psicologica dei 100 metri cubi al secondo». La misurazione è stata effettuata a Pontelagoscuro. La discesa al di sotto della soglia «ne decreterebbe la fine dell’immagine di ‘grande fiume’ con tutte le conseguenze soprattutto di carattere ambientale, che ne stanno derivando». Contestualmente la risalita del cuneo salino sfiora i 40 km dalla foce del Po di Goro durante l’alta marea. Il fenomeno interessa i tratti terminali della gran parte dei fiumi settentrionali, «intaccando i prelievi ad uso potabile». Il record (negativo) Il record di portata minima ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilnonpiù. L’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche fa sapere che ladel Po «è vicina alla drammatica soglia psicologica dei 100al». La misurazione è stata effettuata a Pontelagoscuro. La discesa al didella soglia «ne decreterebbe la fine dell’immagine di ‘’ con tutte le conseguenze soprattutto di carattere ambientale, che ne stanno derivando». Contestualmente la risalita del cuneo salino sfiora i 40 km dalla foce del Po di Goro durante l’alta marea. Il fenomeno interessa i tratti terminali della gran parte dei fiumi settentrionali, «intaccando i prelievi ad uso potabile». Il record (negativo) Il record diminima ...

