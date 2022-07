I Giavazzi amari di Draghi

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 luglio 2022) L’economista che è stato il più vicino al premier in questi mesi ha fama di artefice di nomine e tessitore di solidissime strategie economiche. In realtà, anche solo a ripercorrerne il curriculum, le cose non stanno esattamente così. In compenso, il professore ora ha idee ben chiare per il proprio futuro. Le nomine da fare? Licenziare i Cinque stelle? Fingere che l’economia scoppi di salute? Fino a ieri era un gioco da, inteso come Francesco, l’alter ego di Mario, il solo del Consiglio di amministrazione che ha albergato a Palazzo Chigi (di questo si è trattato, ed è stato un passo avanti rispetto alla merchant bank di dalemiana memoria o alla «ditta» di Pier Luigi Bersani) che potesse entrare senza bussare nell’ufficio del capo. A maggior ragione per l’ordinaria amministrazione. A seguire le giravolte teoriche del bocconiano di ferro, ...