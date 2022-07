Elezioni: Rai e Mediaset 'aperte per ferie', tra talk e approfondimenti in largo anticipo (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Rai e Mediaset in prima linea in questa torrida estate pre elettorale. Entrambe le reti stanno infatti predisponendo un programma ricchissimo di offerte con largo anticipo, per non farsi trovare impreparate nell'offrire un palinsesto che copra la maratona elettorale. Mediaset, sempre accesa durante l'estate, rafforza ulteriormente il suo impegno per raccontare la campagna elettorale dei partiti politici, dei leader e delle coalizioni, in vista dell'election day del 25 settembre. Su Retequattro, in prima serata 'Zona Bianca', in onda il lunedì ed il giovedì, da domenica 28 agosto riprende la nuova stagione. 'Controcorrente – Prima Serata' il mercoledì, a cui si aggiungono cinque speciali il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23 agosto. Prosegue l'appuntamento quotidiano in access prime-time; 'Dritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Rai ein prima linea in questa torrida estate pre elettorale. Entrambe le reti stanno infatti predisponendo un programma ricchissimo di offerte con, per non farsi trovare impreparate nell'offrire un palinsesto che copra la maratona elettorale., sempre accesa durante l'estate, rafforza ulteriormente il suo impegno per raccontare la campagna elettorale dei partiti politici, dei leader e delle coalizioni, in vista dell'election day del 25 settembre. Su Retequattro, in prima serata 'Zona Bianca', in onda il lunedì ed il giovedì, da domenica 28 agosto riprende la nuova stagione. 'Controcorrente – Prima Serata' il mercoledì, a cui si aggiungono cinque speciali il 2, il 9, il 16, il 21 e il 23 agosto. Prosegue l'appuntamento quotidiano in access prime-time; 'Dritto ...

Giorgiolaporta : Cosa succederebbe se a parti inverse lo stesso numero di persone partecipasse a un convegno promosso, non so, da La… - CapoOrsoInPiedi : #Elezioni #Rai #Sangiuliano Paghiamo il #Canone #Rai per alimentare culture #Golpiste e #fasciste? (Parlo da solo… - Mirarch3 : RT @Michele_Anzaldi: Le grandi manovre della destra alla Rai in vista delle elezioni - patriziadegioia : RT @DomaniGiornale: Annusando odore di vittoria alle elezioni, i giornalisti Rai schierati col centrodestra moltiplicano gli sforzi in vist… - Dicolamia123 : RT @Baccotvnews: ??La #Rai pensa di anticipare il day time di #Rai1 al 5 settembre. I programmi sono: #TgUnoMattina, #UnoMattina, #StorieIt… -