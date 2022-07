Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +1,10% (Di giovedì 28 luglio 2022) Le trimestrali trascinano al rialzo fin dalle prime battute il listino azionario di Milano. Il Ftse Mib, l'indice guida, guadagna in avvio l'1,10% a 21.714 punti. Si portano sugli scudi Stellantis (+3,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Le trimestrali trascinano alfin dalle prime battute il listino azionario di. IlMib, l'indice guida, guadagna in avvio l'1,10% a 21.714 punti. Si portano sugli scudi Stellantis (+3,...

MastroBlockcha1 : RT @cavicchioli: Borsa di Milano positiva in apertura. Spread risceso sotto quota 250, dopo che ieri era schizzato fino a 255 punti. - fisco24_info : Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +1,10%: Su scudi Stellantis, Iveco, St e Poste - cjmimun : Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +1,10% - superludo70 : RT @cavicchioli: Borsa di Milano positiva in apertura. Spread risceso sotto quota 250, dopo che ieri era schizzato fino a 255 punti. - cavicchioli : Borsa di Milano positiva in apertura. Spread risceso sotto quota 250, dopo che ieri era schizzato fino a 255 punti. -