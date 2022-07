Bonus mobilità, arriva lo sconto per i pendolari: chi può ottenerlo e dove non si può usare (Di giovedì 28 luglio 2022) Sarà disponibile dal prossimo settembre il Bonus per la mobilità di massimo 60 euro, che potrà essere sfruttato come sconto su abbonamenti annuali, mensili o spalmato su più mensilità dai pendolari. Come ha spiegato il ministro del Lavoro Andrea Orlando con il quello alle Infrastrutture Enrico Giovannini, il Bonus mobilità è riservato a chi usa con regolarità i mezzi pubblici con un reddito fino a 35 mila euro, può coprire la totalità della spesa affrontata per l’abbonamento, per una spesa che comunque non potrà superare i 60 euro. Lo sconto dovrà essere sfruttato entro e non oltre il 31 dicembre di quest’anno, potrà essere speso per un solo gestore entro il mese di emissione. I servizi esclusi Non potrà beneficiare del Bonus ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Sarà disponibile dal prossimo settembre ilper ladi massimo 60 euro, che potrà essere sfruttato comesu abbonamenti annuali, mensili o spalmato su più mensilità dai. Come ha spiegato il ministro del Lavoro Andrea Orlando con il quello alle Infrastrutture Enrico Giovannini, ilè riservato a chi usa con regolarità i mezzi pubblici con un reddito fino a 35 mila euro, può coprire la totalità della spesa affrontata per l’abbonamento, per una spesa che comunque non potrà superare i 60 euro. Lodovrà essere sfruttato entro e non oltre il 31 dicembre di quest’anno, potrà essere speso per un solo gestore entro il mese di emissione. I servizi esclusi Non potrà beneficiare del...

Incentivi - Il flop dell'ecobonus continua, il ministro Giorgetti pensa a correttivi ...l'Aniasa (l'associazione che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità) a ... Giorgetti suggerisce di aumentare del 50% il bonus previsto agli acquirenti con reddito inferiore ai 30 ... Orlando, da settembre bonus fino a 60 euro per il trasporto pubblico "Dal prossimo mese di settembre per tutti gli utenti del trasporto pubblico, con reddito fino a 35mila euro, sarà possibile richiedere un bonus per la mobilità. La misura ha una dotazione finanziaria di 79 milioni di euro. Il bonus può essere pari al 100% di quanto speso con un limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario e deve ... Bonus mobilità 2022 per i trasporti pubblici: a chi spetta, quanto vale e come richiederlo