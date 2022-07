Bersani non si ricandida, ma non molla i Cinque Stelle: "Proviamoci fino alla fine" (Di giovedì 28 luglio 2022) Confermata la volontà dell'ex segretario del Pd di non ricandidarsi alle prossime politiche. Ma non molla la politica e continua a spingere per il campo largo progressista con Giuseppe Conte Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) Confermata la volontà dell'ex segretario del Pd di nonrsi alle prossime politiche. Ma nonla politica e continua a spingere per il campo largo progressista con Giuseppe Conte

petergomezblog : Bersani a La7: “Alleanza con M5s? Elettori potrebbero rimproverarci di non aver fatto un ultimo tentativo. Cerchiam… - La7tv : #lariachetira @PBersani: 'Sono gli altri che non vogliono il salario minimo, sono gli altri che voglion fare un ref… - La7tv : #lariachetira @PBersani: 'Noi facciamo una lista aperta dove ci siamo noi, il PD, Demos, i socialisti. Avevamo imma… - BonasNoas : RT @DavideR46325615: Pierluigi Bersani: 'Giorgia Meloni e il cognato Francesco Lollobrigida hanno firmato un emendamento dove si dice: 'Ali… - mauravalenti : RT @GlosweetyGlo: @PoliticaPerJedi Quando parli di Bersani non basta che ti sciacqui la bocca, devi fare i gargarismi -