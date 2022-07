ATP Atlanta 2022, risultati 27 luglio: già tre statunitensi ai quarti (Di giovedì 28 luglio 2022) Nella notte italiana si è completata la terza giornata del torneo ATP 250 Atlanta 2022 di tennis: è scattato il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell’Atlanta Open, che si gioca sul cemento outdoor statunitense. Non sono presenti tennisti italiani nel main draw. Nella parte alta del tabellone il bielorusso Ilya Ivashka supera in rimonta lo statunitense Steve Johnson con il punteggio di 4-6 6-2 6-4, e sfiderà ai quarti l’altro statunitense Tommy Paul, che regola il sudcoreano Kwon Soonwoo con lo score di 6-3 6-3. Nella parte bassa del tabellone ci sarà un quarto di finale tutto statunitense tra Brandon Nakashima, che piega l’australiano John Millman con il punteggio di 7-6 (8) 6-4, e Frances Tiafoe, che elimina il nipponico Taro Daniel con lo score di 7-5 6-4. risultati 27 ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Nella notte italiana si è completata la terza giornata del torneo ATP 250di tennis: è scattato il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell’Open, che si gioca sul cemento outdoor statunitense. Non sono presenti tennisti italiani nel main draw. Nella parte alta del tabellone il bielorusso Ilya Ivashka supera in rimonta lo statunitense Steve Johnson con il punteggio di 4-6 6-2 6-4, e sfiderà ail’altro statunitense Tommy Paul, che regola il sudcoreano Kwon Soonwoo con lo score di 6-3 6-3. Nella parte bassa del tabellone ci sarà un quarto di finale tutto statunitense tra Brandon Nakashima, che piega l’australiano John Millman con il punteggio di 7-6 (8) 6-4, e Frances Tiafoe, che elimina il nipponico Taro Daniel con lo score di 7-5 6-4.27 ...

