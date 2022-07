Amazon non avrebbe risposto in maniera adeguata a minacce di morte razziste ricevute da dipendenti (Di giovedì 28 luglio 2022) Perché quasi trenta lavoratori hanno accusato l’azienda di non aver risposto adeguatamente alle minacce razziste a dipendenti Amazon rivolte loro? La richiesta di queste persone è che i federali indaghino in merito alla questione. Siamo in Illinois, precisamente nello stabilimento MDW2 di Joliet, dove questi dipendenti sarebbero stati minacciati di morte su base razzista e a riportarlo è il Chicago Tribune. La denuncia dei lavoratori è arrivata sulle scrivanie della Commissione statunitense per le pari opportunità di impiego (EEOC). LEGGI ANCHE >>> Amazon fa causa agli amministratori di 10mila gruppi Facebook per recensioni false minacce razziste a dipendenti ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 luglio 2022) Perché quasi trenta lavoratori hanno accusato l’azienda di non avermente allerivolte loro? La richiesta di queste persone è che i federali indaghino in merito alla questione. Siamo in Illinois, precisamente nello stabilimento MDW2 di Joliet, dove questisarebbero stati minacciati disu base razzista e a riportarlo è il Chicago Tribune. La denuncia dei lavoratori è arrivata sulle scrivanie della Commissione statunitense per le pari opportunità di impiego (EEOC). LEGGI ANCHE >>>fa causa agli amministratori di 10mila gruppi Facebook per recensioni false...

