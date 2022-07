Xdono | l’autore | “Io e Tiziano Ferro la copiammo”

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 27 luglio 2022), insieme a, diha confessato che la canzone è stata copiata: il racconto. Sono passati ormai 21 anni dall’uscita di uno dei successi commerciali più clamorosi di. Stiamo parlando di ‘’, che però a detta del suo stesso compositore è stata copiata. Andiamo quindi a vedere quale canzone è stata plagiata dalla popstar italiana. Il successo del cantante italiano è stato un plagio (Via WebSource)In molti avranno notato una certa somiglianza tra un successo died una hit mondiale. Infattiè una delle canzoni che ha lanciato la carriera del cantante di Latina. Precisamente stiamo parlando del brano Did you ever think del rapper R. Kelly. A ...