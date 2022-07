Ucraina | a Kherson l' attacco al ponte fondamentale per i russi | ' Ora lasciate la città'

tg2000it : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia news #27luglio #Usa a #Kiev: consegna nuove armi sarà veloce Bombardato ponte strategico a #Kherson #Zelen… - rpinci : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia news #27luglio #Usa a #Kiev: consegna nuove armi sarà veloce Bombardato ponte strategico a #Kherson #Zelen… - albertomura : Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Offensiva ucraina su Kherson. Kiev: «I russi lascino la città». Speria… - News24_it : Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: Kiev bombarda ponte a Kherson, oggi primo carico di grano da porto ucraino -… - LGUMRT : La porcata degli amici di #Putin, #Berlusconi, #Salvini e #Conte, ci ha distratto dall'#Ucraina dove la distruzione… -

Nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina, occupata dai russi, sono stati segnalati nuovi attacchi delle forze ucraine allo strategico ponte Antonivskiy, che attraversa il fiume Dnieper. Lo riferisce il Guardian. Grano, al via centro di coordinamento a Istanbul. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan annuncia una visita in Russia il 5 agosto per incontrare Vladimir Putin. La guerra in Ucraina è arrivata al 154esimo giorno. I militari ucraini lanciano la controffensiva attaccando il ponte principale di Kherson, intimando all'esercito del Cremlino di abbandonare la città.