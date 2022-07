Traffico Roma del 27-07-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio in studio Massimo peschi soltanto delle Autosole appena a nord di Roma è seguito di un incendio abbiamo ancora code di circa 5 km tra Ponzano Romano Soratte è il video per la diramazione Roma nord verso la capitale incidente con code poi sulla diramazione Roma Sud tra il raccordo anulare e la barriera di Roma Est in direzione nell’auto sole code anche sulla via Aurelia Antica direzione centro della Aurelia fino all’incrocio con via di Bravetta brevi Cody anche sulla via del mare dal raccordo a Vitinia verso Ostia Per quanto riguarda il trasporto pubblico Vedi che fino al 4 settembre sulla linea fl4 il servizio ferroviario è sospeso per lavori e ci sono bus al posto dei treni tra Ciampino a Velletri Ciampino e Albano Ciampino e dettagli di questa ed altre ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 27 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo peschi soltanto delle Autosole appena a nord diè seguito di un incendio abbiamo ancora code di circa 5 km tra Ponzanono Soratte è il video per la diramazionenord verso la capitale incidente con code poi sulla diramazioneSud tra il raccordo anulare e la barriera diEst in direzione nell’auto sole code anche sulla via Aurelia Antica direzione centro della Aurelia fino all’incrocio con via di Bravetta brevi Cody anche sulla via del mare dal raccordo a Vitinia verso Ostia Per quanto riguarda il trasporto pubblico Vedi che fino al 4 settembre sulla linea fl4 il servizio ferroviario è sospeso per lavori e ci sono bus al posto dei treni tra Ciampino a Velletri Ciampino e Albano Ciampino e dettagli di questa ed altre ...

Aquilar47566397 : @gualtierieurope @Totti @TomHolland1996 Sindaco le ricordo che a Roma cresce l’erba sui marciapiedi… la sporcizia è… - feralrry : harry che va a roma dopo il concerto di TORINO emana grandi vibes di kylie jenner che prende l’aereo per un volo di… - ViaggiaTreno : Linea #Roma - #Napoli via Cassino: traffico sospeso tra Rocca D'Evandro e Venafro per un guasto alla linea. - VAIstradeanas : 15:23 #A1|S Traffico da Svincolo Di Torrenova a Barriera Di Roma Sud.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 15:14 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -