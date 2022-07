Stromae e Camila Cabello in Mon Amour, una nuova versione da Multitude (testo e traduzione) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fa certamente strano immaginare Stromae e Camila Cabello in Mon Amour, brano contenuto nel nuovo disco del cantautore belga Multitude (2022) di cui abbiamo potuto ammirare piccole grandi perle come L’Enfer e Santé. A questo giro Stromae propone una nuove versione di Mon Amour in compagnia della cantante cubana. Per l’artista belga è un anno fortunato. Multitude è il disco del glorioso ritorno che lo ha riportato anche sul palco con una tappa in Italia il 20 luglio in occasione del Milano Summer Festival. Camila Cabello si offre per un nuovo duetto con un artista apparentemente diverso dal suo stile. Il suo featuring con Ed Sheeran in Bam Bam è uno dei duetti più riusciti degli ultimi anni, e con ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fa certamente strano immaginarein Mon, brano contenuto nel nuovo disco del cantautore belga(2022) di cui abbiamo potuto ammirare piccole grandi perle come L’Enfer e Santé. A questo giropropone una nuovedi Monin compagnia della cantante cubana. Per l’artista belga è un anno fortunato.è il disco del glorioso ritorno che lo ha riportato anche sul palco con una tappa in Italia il 20 luglio in occasione del Milano Summer Festival.si offre per un nuovo duetto con un artista apparentemente diverso dal suo stile. Il suo featuring con Ed Sheeran in Bam Bam è uno dei duetti più riusciti degli ultimi anni, e con ...

teddybeatlesday : stromae feat camila cabello in pratica ora devono portarmi sulla cattiva strada anche l'unico artista che non si è mai commercializzato - dolcerimmel : Stromae ti amo, mi sono presa il covid al tuo concerto e non me ne pento, ma la trashata con Camila Cabello? - pommeterrefoure : @Stromae @Camila_Cabello Finito stromamid - lettriceseriale : Stromae e Camila Cabello. Che multiverse è questo? - ashyharmonizer : io in corsica che aspetto che una qualsiasi radio francese faccia ascoltare il nuovo feat. di camila con stromae -