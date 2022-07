Selvaggia Lucarelli, Chiara Ferragni e lo scontro sul furto degli accappatoi in hotel: l’influencer replica attraverso un video che diventa virale (Di mercoledì 27 luglio 2022) E’ tornata all’attacco più agguerrita che mai, Selvaggia Lucarelli, giornalista italiana ormai rivale storica dei Ferragnez. Parliamo dei due influencer più seguiti del web, Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Soprattutto con quest’ultimo, da sempre, non con la giurata di Ballando con le Stelle scorre buon sangue. La giornalista ha più volte negli ultimi anni sottolineato comportamenti e atteggiamenti tenuti dal cantante a detta sua poco corretti. Stavolta però, nel mirino è finita la moglie, Chiara, madre dei due lori figli e da sempre impegnata in viaggi di svago e lavoro da fare invidia. Selvaggia non ha perso occasione e si è scagliata contro la Ferragni, a cui ha voluto far notare un importante dettaglio: Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 27 luglio 2022) E’ tornata all’attacco più agguerrita che mai,, giornalista italiana ormai rivale storica dei Ferragnez. Parliamo dei due influencer più seguiti del web,e il rapper Fedez. Soprattutto con quest’ultimo, da sempre, non con la giurata di Ballando con le Stelle scorre buon sangue. La giornalista ha più volte negli ultimi anni sottolineato comportamenti e atteggiamenti tenuti dal cantante a detta sua poco corretti. Stavolta però, nel mirino è finita la moglie,, madre dei due lori figli e da sempre impegnata in viaggi di svago e lavoro da fare invidia.non ha perso occasione e si è scagliata contro la, a cui ha voluto far notare un importante dettaglio: Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un ...

trecy369875412 : Selvaggia Lucarelli indagata: rubava foto ai VIP dalla mail.... DA CHE PULPITO DIRE A @ChiaraFerragni 'reato' e lei… - IsaeChia : Selvaggia Lucarelli, Chiara Ferragni e lo scontro sul furto degli accappatoi in hotel: l’influencer replica attrave… - Monica24675734 : Stavolta do ragione alla Lucarelli... - diorsunset_ : • Selvaggia Lucarelli Potrebbe litigare con la Fagnani durante l’intervista ma correremo il rischio perché lei be… - BITCHYFit : Chiara Ferragni risponde a Selvaggia Lucarelli in merito al furto dell’accappatoio in hotel -