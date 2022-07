Salernitana | sospiro di sollievo | scongiurato l’intervento chirurgico per Lovato

ilmattino.it

... ma sul quale i tifosi (e mister Cristiano Lucarelli) possono per ora tirare undi sollievo.il centrocampista Ahmad Benali dal Crotone e il ritorno del difensore Luka Bogdan dallaLatira undi sollievo ma due mesi (minimo) di stop sono un'eternità, in un campionato che a novembre ha già 'mangiato' una larga fetta di partite. Ecco perché il club granata, ... Calciomercato Salernitana: Piatek e Maupay per l'attacco Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati. Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente. I commenti di questo blog n ...