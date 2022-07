Roma, ko in amichevole con l’Ascoli: un tempo per Dybala (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Giallorossi sconfitti nonostante la Joya La Roma cede all‘Ascoli nell’amichevole a porte chiude di Trigoria. La formazione di Bucchi si è imposta per 1-0 grazie al gol a metà ripresa di Botteghin. Da segnalare, al netto del risultato negativo, l’esordio in giallorosso di Paulo Dybala, rimasto in campo 45?. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Giallorossi sconfitti nonostante la Joya Lacede all‘Ascoli nell’a porte chiude di Trigoria. La formazione di Bucchi si è imposta per 1-0 grazie al gol a metà ripresa di Botteghin. Da segnalare, al netto del risultato negativo, l’esordio in giallorosso di Paulo, rimasto in campo 45?. L'articolo proviene da Calcio News 24.

