Pallanuoto, il Settebello vince la World League: è la prima volta nella storia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Strasburgo – storia migliore il Settebello di Alessandro Campagna non poteva scriverla. A Strasburgo, in una finale inedita, batte 13-9 gli Stati Uniti e conquista per la prima volta nella sua storia la World League, ultimo ed unico trofeo che mancava nell’infinita bacheca, che la resa la squadra più titolata dello sport italiano. Un successo dal sapore epico. La vittoria con la Spagna che era sfumata ai rigori a Budapest nella finale mondiale è arrivata, meritatissima, in semifinale martedì; quella con gli Usa, dopo la quinta partita in 15 giorni, la più importante di tutte, è arrivata nel momento in cui contava. Questa squadra non finisce mai di sorprenderci e regalarci emozioni grandi. Stati Uniti-Italia 9-13 Stati Uniti: Weinberg, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 27 luglio 2022) Strasburgo –migliore ildi Alessandro Campagna non poteva scriverla. A Strasburgo, in una finale inedita, batte 13-9 gli Stati Uniti e conquista per lasuala, ultimo ed unico trofeo che mancava nell’infinita bacheca, che la resa la squadra più titolata dello sport italiano. Un successo dal sapore epico. La vittoria con la Spagna che era sfumata ai rigori a Budapestfinale mondiale è arrivata, meritatissima, in semifinale martedì; quella con gli Usa, dopo la quinta partita in 15 giorni, la più importante di tutte, è arrivata nel momento in cui contava. Questa squadra non finisce mai di sorprenderci e regalarci emozioni grandi. Stati Uniti-Italia 9-13 Stati Uniti: Weinberg, ...

Eurosport_IT : ITALIA IN FINALEEEEEEEEEEEE! ?????? Il Settebello batte la Spagna per 9-8 e conquista la finale della World League… - Coninews : CHE SPETTACOLO! ?????????? Il Settebello supera gli Stati Uniti 13-9 e conquista per la prima volta nella storia dell… - sportface2016 : +++Il #Settebello vince la #WorldLeague di #pallanuoto per la prima volta nella sua storia: l'#Italia di Campagna b… - azzurridigloria : ?????#PALLANUOTO MASCHILE, #WORLDLEAGUE 2022????? Il @7belloOfficial di @FINOfficial_ @ItaliaTeam_it vince la finale… - antonioanto204 : RT @Coninews: CHE SPETTACOLO! ?????????? Il Settebello supera gli Stati Uniti 13-9 e conquista per la prima volta nella storia della pallanuo… -