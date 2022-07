Offerta dopo il funerale troppo bassa: lite furiosa tra parroco e parente del defunto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Un’Offerta troppo bassa dopo aver celebrato un funerale: questa sarebbe la motivazione alla base del litigio e conseguente aggressione da parte del sacerdote ai danni di uno dei parenti del defunto. E’ successo ad Aversa, nella giornata di martedì mattina, secondo la ricostruzione dei media casertani che hanno raccolto la testimonianza del parente. Un’Offerta, non obbligatoria, va ricordato, di 25 euro che il prete avrebbe definito come troppo bassa. Un litigio che, stando al racconto, si è trasformato in aggressione con tanto di referto medico e intenzione di denuncia da parte del cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Un’aver celebrato un: questa sarebbe la motivazione alla base del litigio e conseguente aggressione da parte del sacerdote ai danni di uno dei parenti del. E’ successo ad Aversa, nella giornata di martedì mattina, secondo la ricostruzione dei media casertani che hanno raccolto la testimonianza del. Un’, non obbligatoria, va ricordato, di 25 euro che il prete avrebbe definito come. Un litigio che, stando al racconto, si è trasformato in aggressione con tanto di referto medico e intenzione di denuncia da parte del cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

