Ihattaren 'sparisce' ancora: da settimane non si allena con l'Ajax (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Lasciatemi essere chiaro - ha detto nei giorni scorsi Gerry Hamstra, direttore tecnico dell'Ajax - : siamo tutti preoccupati per Mo. Certo, siamo una squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 luglio 2022) "Lasciatemi essere chiaro - ha detto nei giorni scorsi Gerry Hamstra, direttore tecnico dell'- : siamo tutti preoccupati per Mo. Certo, siamo una squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre il ...

Gazzetta_it : Ihattaren 'sparisce' ancora: da settimane non si allena con l'Ajax #Juventus - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: Ihattaren 'sparisce' ancora: da settimane non si allena con l'Ajax #Juventus - sportli26181512 : Ihattaren 'sparisce' ancora: da settimane non si allena con l'Ajax: Ihattaren 'sparisce' ancora: da settimane non s… - furgeTX : RT @Gazzetta_it: Ihattaren 'sparisce' ancora: da settimane non si allena con l'Ajax #Juventus - _ElPrincipe22 : RT @Gazzetta_it: Ihattaren 'sparisce' ancora: da settimane non si allena con l'Ajax #Juventus -

Ihattaren 'sparisce' ancora: da settimane non si allena con l'Ajax "Mo" è il ventenne Mohamed Ihattaren, il talentino olandese acquistato dalla Juve lo scorso agosto attraverso l'agenzia di Mino Raiola e prestato alla Samp per svezzarsi nel calcio italiano. Con la ... Ihattaren 'sparisce' ancora: da settimane non si allena con l'Ajax "Mo" è il ventenne Mohamed Ihattaren, il talentino olandese acquistato dalla Juve lo scorso agosto attraverso l'agenzia di Mino Raiola e prestato alla Samp per svezzarsi nel calcio italiano. Con la ... La Gazzetta dello Sport "Mo" è il ventenne Mohamed, il talentino olandese acquistato dalla Juve lo scorso agosto attraverso l'agenzia di Mino Raiola e prestato alla Samp per svezzarsi nel calcio italiano. Con la ..."Mo" è il ventenne Mohamed, il talentino olandese acquistato dalla Juve lo scorso agosto attraverso l'agenzia di Mino Raiola e prestato alla Samp per svezzarsi nel calcio italiano. Con la ... Ihattaren "sparisce" ancora: da settimane non si allena con l'Ajax