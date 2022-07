Firenze, restaurate le prime 12 targhe dantesche - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 27 luglio 2022) targhe dantesche, il restauro Per approfondire : Foto : Firenze, restaurate le prime 12 targhe dantesche / FOTO Firenze, 27 luglio 2022 " Passeggiare per Firenze, la città di Dante , è anche un modo ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 27 luglio 2022), il restauro Per approfondire : Foto :le12/ FOTO, 27 luglio 2022 " Passeggiare per, la città di Dante , è anche un modo ...

qn_lanazione : Conclusi i lavori col finanziamento in art bonus di Costa Crociere, le altre 21 lapidi saranno restaurate entro dic… - 055firenze : Firenze, restaurate le targhe dantesche in città #firenze - venti4ore : Firenze, restaurate le targhe dantesche in città -