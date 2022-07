Corona virus | Italia | 1380127 attualmente positivi a test -15306 in un giorno con 171439 decessi 207 e 19285667 guariti 79499 Totale di 20837233 casi 63837 Dati della protezione civile | effettuati 317720 tamponi

Bigfoxa : @GioChirilly @drsmoda2 Penso che il Corona virus (Covid 19) abbia colpito tutti i popoli della terra. Tutte le ele… - sonominjudm : @minholinotino Scusa?????? ho il corona virus - gattabuffa2 : @ProfMBassetti Però lei continua a sostenere le terapie geniche sperimentali.... Un medico dovrebbe anche sapere ch… - Francesso83 : @anItalianFox @LaPiramide__ @Agenzia_Ansa Bisogna rispettare l'analisi scientifica, certo che la presenza di labora… - Riccard69223605 : @DiegoFusaro C'è un generalizzato contrasto a 'chi comprende' nell'ambito della 'creazione di caos'. Dal 2002 al 2… -

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 27 luglio 2022 4.454 Nuovi casi 20.694 Test giornalieri 16 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 1.353 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. Puglia: 1383443 positivi a test corona virus, incremento di 4454 rispetto a ieri Calano a 63.837 i nuovi contagi da Covid-19, rilevati nelle ultime 24 ore con un minor numero di tamponi rispetto a ieri (317.720) e per un tasso di positività pari a 20,1% (ieri 19,7%). I decessi ...(Adnkronos) – Sono 63.837 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...