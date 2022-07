Bruxelles | clamoroso | Corte conti europea boccia piano “Repower EU” della Commissione Ue

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Un altrosmacco per laUe guidata da Ursula von der Leyen. Uno dei fiori all'occhiellosua gestione, è statoto senza appello dalladeiL'articolo proviene da Firenze Post.

... c'è pure quella della giustizia tributaria, mentre per sbloccare la seconda tranche del Pnrr prevista entro la fine dell'anno bisogna centrare 55 fra traguardi e obiettivi concordati con: ...... rappresenta oggettivamente un 'autogol'per l'Italia, dovuto all'irresponsabilità di chi ... senza alcuna iniziativa veramente Autonoma rispetto ai burattinai die Washington. Non ... Bruxelles: clamoroso, Corte conti europea boccia paino “Repower EU” della Commissione Ue Un altro clamoroso smacco per la Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen. Uno dei fiori all'occhiello della sua gestione, è stato bocciato senza appello dalla Corte dei Conti europea ...